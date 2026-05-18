Beyoğlu'nda binlerce mum ışığında nostalji rüzgarı

Candela Concert Exclusive, 31 Mayıs'ta Güvenç Dağüstün ve Dengin Ceyhan ile "Pera'dan Yankılanan Şarkılar" projesini Kastel Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturuyor. Sahne sanatlarını binlerce mumun büyüleyici parıltısıyla harmanlayan Candela Concert, 'Exclusive' serisi kapsamında İstanbul'da çok özel bir prodüksiyona imza atıyor. Klasik performans anlayışını modern sahne tasarımıyla yeniden yorumlayan etkinlik, izleyicileri alışılmış konser kalıplarının dışına çıkararak bütünsel bir sanat tecrübesine davet ediyor.

PERA'NIN MÜZİK HAFIZASI SAHNEDE

İstanbul’un ve özellikle Beyoğlu’nun çok kültürlü, köklü müzik geçmişine bir saygı duruşu niteliği taşıyan gecede, usta sanatçıların performansları sergilenecek. Güvenç Dağüstün’ün derinlikli vokal yorumu, binlerce canlı mumun oluşturacağı masalsı atmosferle birleşerek geçmişin naif ve hafızalara kazınmış klasik eserlerini günümüze taşıyacak. Beyoğlu’nun altın çağlarına zamansız bir keşif sunacak olan "Pera’dan Yankılanan Şarkılar" seçkisi, şehrin yoğun temposundan uzak, izole bir ortamda rafine müzik deneyimi yaşatacak. 31 Mayıs akşamı Beyoğlu Kastel Candela Sahnesi’nde gerçekleşecek bu özel ve seçkin etkinliğin biletleri Bubilet üzerinden satışa sunuldu.

