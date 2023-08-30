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Hande Ataizi'nden sabah sporu

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, Bodrum tatilinde bile sporunu aksatmıyor. İşte haberin detayları...

Hande Ataizi'nden sabah sporu

Camdaki Kız dizisinden sonra Aşk-ı Memnu kitabından uyarlanan Bihter filminde Firdevs Hanım'a hayat veren Hande Ataizi, tatilini Bodrum'da sürdürüyor. Bodrum'da evi olan oyuncu, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve Benjamin Harvey'den olan Leon ile tatil yapıyor.

Hande Ataizi'nden sabah sporu
Sporunu aksatmayan Ataizi, sabanın erken saatlerinde kalıp, spor yaptığı anı Instagram'dan paylaştı.

Hande Ataizi'nden sabah sporu

Oyuncu, "Güne sporla başlanır" notunu düştü.

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