Hande Ataizi'nden sabah sporu

Camdaki Kız dizisinden sonra Aşk-ı Memnu kitabından uyarlanan Bihter filminde Firdevs Hanım'a hayat veren Hande Ataizi, tatilini Bodrum'da sürdürüyor. Bodrum'da evi olan oyuncu, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve Benjamin Harvey'den olan Leon ile tatil yapıyor.



Sporunu aksatmayan Ataizi, sabanın erken saatlerinde kalıp, spor yaptığı anı Instagram'dan paylaştı.

Oyuncu, "Güne sporla başlanır" notunu düştü.

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