Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Aslan Leon ile tatile devam ediyor.



Bodrum'da evi olan ünlü oyuncu, beachlerin pahalı olması nedeniyle halk plajında denize girdi.



Kırmızı bikinisiyle poz veren Ataizi, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Oyuncu 2019 yılında, "Bodrum’da fiyatlar yüksekti. Oradaki işletmeler 3 ay kazanacaklar diye yerli-yabancı turistlere yüksek fiyatları resmen geçirdiler. İyi ki orada evim var. Bu sebeple etkilenmedim. Her gün dışarıda yemek zorunda kalmadım. Halk plajında denize girdim. Pazardan alışveriş yaptım. Bir problem yaşamadan döndüm" demişti.

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