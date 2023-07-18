  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Aşk-ı Memnu'nda Firdevs karakterine hayat veren Hande Ataizi'den flaş açıklama

Aşk-ı Memnu'nda Firdevs karakterine hayat veren Hande Ataizi'den flaş açıklama... İşte haberin detayları...

Aşk-ı Memnu'nda Firdevs karakterine hayat veren Hande Ataizi'den flaş açıklama

Son olarak 'Camdaki Kız' dizisindeki Cana karakteriyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leo ile Bodrum'da görüntülendi. Ayaküstü gazetecilere takılarak kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan ünlü isim, yeni projesi 'Aşk-ı Memnu' ile ilgili de konuştu.

Aşk-ı Memnu'nda Firdevs karakterine hayat veren Hande Ataizi'den flaş açıklama
Son olarak Kanal D'nin final yapan fenomen dizisi 'Camdaki Kız'da rol alan ünlü oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leo ile Bodrum Türkbükü’nde objektiflere takıldı.


Ünlü bir mekanda kahvaltı yapan 49 yaşındaki oyuncu, görüntülendiğini fark edince kısa süre şaşkınlık yaşadı.

Aşk-ı Memnu'nda Firdevs karakterine hayat veren Hande Ataizi'den flaş açıklama
GAZETECİLERE TAKILDI

Bikinisiyle Türkbükü sokaklarında yürüdüğü sırada soruları yanıtlayan Ataizi, "Bu sıcakta nasıl çalışıyorsunuz? Arada denize atlayın bari" diyerek gazetecilere takıldı.


Sabah erken spor yapıp kahvaltıya oturduklarını söyleyen Ataizi, "Spor ailesiyiz. İşler bitti, yurt dışı tatili yapıp geldim. Biliyorsunuz burada evim var benim, takılıyoruz. Eylül'e kadar buradayım. Oğlan gün sayıyordu zaten buraya gelmek için" şeklinde konuştu.

Aşk-ı Memnu'nda Firdevs karakterine hayat veren Hande Ataizi'den flaş açıklama


KEYİFLİ OLDU

Kanal D'de yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinin film uyarlamasında Firdevs karakterini canlandıran Ataizi, projesiyle ilgili; "Farklı yorum, farklı oyuncular çok güzel bir iş oldu. Halit Ziya Uşaklıgil’in kendi dönemi olarak yansıtıldığı için bence farklı bir yorum olarak da keyifli oldu” ifadelerini kullandı.


Filmde tatlı bir Firdevs çıkardığını söyleyen oyuncu, şöyle konuştu:
Nebahat (Çehre) Hanım hakkını vererek imzasını attı. Ben de sinema yorumu olarak değişik bir şey çıkardığımı düşünüyorum.

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Hande Ataizi Bodrum'da bikinili görüntülendi
  Magazin

Ünlü oyuncu Hande Ataizi Bodrum'da bikinili görüntülendi

Aşk-ı Memnu'nun filminde Firdevs Hanım'a hayat veren Hande Ataizi'den flaş açıklama...
  Magazin

Aşk-ı Memnu'nun filminde Firdevs Hanım'a hayat veren Hande Ataizi'den flaş açıklama...

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkını bakın kim ortaya çıkardı?
  Magazin

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkını bakın kim ortaya çıkardı?

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın kano keyfi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın kano keyfi

Topaloğlu ve Kara ailelerinin mutlu günü
  Magazin

Topaloğlu ve Kara ailelerinin mutlu günü

Olay model Irina Fedotova Bodrum'a geldi
  Magazin

Olay model Irina Fedotova Bodrum'a geldi