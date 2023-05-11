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Aşk-ı Memnu'nun filminde Firdevs Hanım'a hayat veren Hande Ataizi'den flaş açıklama...

Aşk-ı Memnu'nun film versiyonu Bihter'de rol alacak Hande Ataizi, proje hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Aşk-ı Memnu'nun filminde Firdevs Hanım'a hayat veren Hande Ataizi'den flaş açıklama...

Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Oyuncu, 'Aşk-ı Memnu' filminin sorulması üzerini durarak muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Aşk-ı Memnu'nun filminde Firdevs Hanım'a hayat veren Hande Ataizi'den flaş açıklama...
Çekimlerin tamamlandığını ifade eden Hande Ataizi, “İzleyici bu filmde nasıl bir Firdevs Hanım görecek?” şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi: “Farklı bir karakter oldu. Benim için keyifli bir projeydi. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Nebahat (Çehre) Hanım benim için çok güzel sözler söylemişti. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. 'Aşk-ı Memnu' deyince dizi zannedenler var. Tabii o kült bir iş olmuştu. Oyuncu kadrosuyla kalplerde yer eden bir işti. Bu yüzden Firdevs’i oynamak çok zor bir şey. Kalıplaşmış bir iş. Kendime göre güzel bir iş çıkarmaya çalıştım. Sinema filminde çok versiyonlu bir karakteri karşı tarafa sevdirmek zor bir iş. 3-4 yıl süren bir dizide insanlarla daha kolay kendilerini özdeşleştiriyorlar. Burada da sinema bölümünden güzel bir Firdevs yarattığımı düşünüyorum."

Aşk-ı Memnu'nun filminde Firdevs Hanım'a hayat veren Hande Ataizi'den flaş açıklama...
"ZİHİNSEL YORGUNLUK VAR"
'Camdaki Kız' ve 'Aşk-ı Memnu' projeleriyle bir hayli yorulduğunu söyleyen Hande Ataizi, yazı Bodrum’da geçireceğini ifade etti. Ataizi, “Biraz nefesli bir tatili hak ettim. Zihinsel bir yorgunluk var. Yeni sezona kadar dinleneceğim” diye konuştu.

Aşk-ı Memnu'nun filminde Firdevs Hanım'a hayat veren Hande Ataizi'den flaş açıklama...

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