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Nebahat Çehre'den Aşk-ı Memnu itirafı! Hayranları çok üzülecek

Ünlü sanatçı Nebahat Çehre'den Aşk-ı Memnu itirafı! Hayranları çok üzülecek

Nebahat Çehre'den Aşk-ı Memnu itirafı! Hayranları çok üzülecek

Nebahat Çehre, Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

 Nebahat Çehre'den Aşk-ı Memnu itirafı! Hayranları çok üzülecek

AVM tarzı ile çok konuşulan Çehre, muhabirlerin “Kıyafetleriniz ve giyim tarzınız çok konuşuluyor. Bir styling ile çalışıyor musunuz” sorusuna, “Ben stylingim zaten” diye cevap verdi. Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönemde de reyting rekorları kıran ve aradan geçen yıllara rağmen tekrarlarının hala reyting rekoru kırdığı 'Aşk-ı Memnu' dizisi hakkında da konuşan Çehre, “Çok başarılı ve güzel bir işti. Hala çok güzel tepkiler geliyor. Yolda hala Firdevs Hanım diye seslenip fotoğraf çekiniyor gençler benimle. Sanırım son projem o olacak gibi çünkü hala içime sinen iyi bir senaryo çıkmadı karşıma” dedi. Yeni çekilen Bihter filminde Firdevs Hanım’ı canlandıracak olan Hande Ataizi hakkında ise “Eminim çok iyi oynamıştır. Zaten onların yaptığı dönem filmi. Bizimki ile farklı olacak” dedi.

 Nebahat Çehre'den Aşk-ı Memnu itirafı! Hayranları çok üzülecek

ÇEKİLEN POZLAR ÇOK GÜZELDİ
Bu yaz gittiği tatilde bikinili görüntülenen Çehre’nin, "Beni hiçbir zaman bikinili yakalayamazsınız’ açıklamasının hatırlatılması üzerine “Beni siz yakalayamadınız zaten. Kaldığım otelin en uç noktasında güneşlendim. Oradan biri uzaktan çekmiş, haberim yok. Verildi sonra. Ama çekilen pozlar da çok güzeldi, beğendim ben de” diyerek güldü. Çehre ardından alışveriş yapmaya devam etti.

Nebahat Çehre'den Aşk-ı Memnu itirafı! Hayranları çok üzülecek

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