Nebahat Çehre ekrana veda mı ediyor? Her şey...

Nebahat Çehre, sırf para kazanma maksadıyla içine sinmeyen dizi projelerine ‘evet’ diyerek ekrana gelmek istemediğini söyledi. Gezintiye çıktığı Nişantaşı’nda görüntülenen usta isim, projelerde seçici olduğunu ve silik karakterleri oynamak istemediği için ekranlardan uzak kaldığını açıkladı.
Yapımcıların uygun iş olması halinde kendisini arayacaklarını söyleyen Nebahat Çehre, sıradan bir kadını oynamayı düşünmediğini ve oyunculuk yaparken amacının hiçbir zaman para kazanmak olmadığını belirtti.
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