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Nebahat Çehre bikinili görüntülendi! Genç kızlara taş çıkarttı

Nebahat Çehre bikinili görüntülendi! Genç kızlara taş çıkarttı. İşte detaylar...

Nebahat Çehre bikinili görüntülendi! Genç kızlara taş çıkarttı

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre (79), sezonu Kuşadası'nda açtı. Fiziğiyle dikkat çeken oyuncu adete genç kızlara taş çıkardı.

Nebahat Çehre bikinili görüntülendi! Genç kızlara taş çıkarttı
Yaz başında zayıflama uzmanı Özlem Posbaşoğlu ile çalışan Nebahat Çehre, sezonu Kuşadası’ndaki yazlığında açtı.

Nebahat Çehre bikinili görüntülendi! Genç kızlara taş çıkarttı
Kusursuz fiziği ile mankenlere taş çıkartıp tam bir efsane olduğunu bir kez daha ispatladı.

Nebahat Çehre bikinili görüntülendi! Genç kızlara taş çıkarttı
Nebahat Çehre önceki sabah erken saatlerde denize girip güneşlendi. (Posta)

Nebahat Çehre bikinili görüntülendi! Genç kızlara taş çıkarttı

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