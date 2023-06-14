Zamanı dondurdular

Güzelliği ve zarafeti ile genç kızlara taş çıkaran Nebahat Çehre, İmperial markasının 13. şubesinin lansmanında güzelliğiyle büyüledi.

‘Kendimi emanet ettiğim insan sayısı çok azdır, bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine sevgili Özlem Posbaşoğlu’nu 1.5 ay boyunca her hafta düzenli ziyaret edip 7 cm inceldim. Özlem ile adeta zamanı dondurduk. 20 yıl önceki kiloma kavuşmanın heyecanını yaşıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ben genelde denemeden tavsiye veya adres paylaşmıyorum ama Özlem beni o kadar mutlu ve memnun etti ki, gösterebileceğim tek adres oldu.’ dedi.

Davete Ebru Şallı, Onur Büyüktopçu, Yelda Kırçuval, Naz Elmas, Buket Aydın, Pelin Öztekin, Gökçe Kırgız davete katılanlar arasındaydı.

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