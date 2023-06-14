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Zamanı dondurdular

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, zayıflama uzmanı Özlem Posbaşoğlu ile birlikte 1.5 aylık kısa bir sürede 7 cm inceldi.  

Zamanı dondurdular

Güzelliği ve zarafeti ile genç kızlara taş çıkaran Nebahat Çehre, İmperial markasının 13. şubesinin lansmanında güzelliğiyle büyüledi.

Zamanı dondurdular

‘Kendimi emanet ettiğim insan sayısı çok azdır, bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine sevgili Özlem Posbaşoğlu’nu 1.5 ay boyunca her hafta düzenli ziyaret edip 7 cm inceldim. Özlem ile adeta zamanı dondurduk. 20 yıl önceki kiloma kavuşmanın heyecanını yaşıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ben genelde denemeden tavsiye veya adres paylaşmıyorum ama Özlem beni o kadar mutlu ve memnun etti ki, gösterebileceğim tek adres oldu.’ dedi.

Zamanı dondurdular

 

Davete Ebru Şallı, Onur Büyüktopçu, Yelda Kırçuval, Naz Elmas, Buket Aydın, Pelin Öztekin, Gökçe Kırgız davete katılanlar arasındaydı.

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