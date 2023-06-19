 Nebahat Çehre son dönemde beğendiği ismi açıkladı!

Türkiye Güzeli seçildiği 1960 yılında Dünya Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil eden, 1961 yılından itibaren de Yeşilçam'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başaran Nebahat Çehre, Akşam Gazetesi Güneş Eki Haber Müdürü Yasemin İlan'a özel açıklamalar yaptı.

Aşk-ı Memnu dizisindeki Firdevs Yöreoğlu karakteriyle Türk halkının kalbinde ayrı bir taht kurmayı başaran, Muhteşem Yüzyıl'da da Valide Sultan karakterine hayat veren Nebahat Çehre geçtiği yolların güllük gülistanlık olmadığını anlattı. Samimi itiraflarda bulunan usta oyuncu, "Henüz 15 yaşındayken Londra'ya güzellik yarışmasına gittim, yaşım küçük diye geri yolladılar. İki yıl sonra kraliçe seçildiğim yarışmaya katıldım. Orta gelirli bir ailenin kızıydım. Londra'dan döndüğümde ayağımda balerin pabuçlarına benzer ayakkabılarımla Taksim'de bir mimarın yanında sekreter olarak çalışmaya başladım. İki yıl sekreterlik yaptım. Varlığı da yokluğu da çok iyi bilirim" dedi.

"Yavuz Demir'le evliyken yalıda oturuyordum, 4 tane hizmetlim vardı. Ama o gösterişli hayat da umurumda olmadı" diyen Nebahat Çehre, Yılmaz Güney'den ayrıldığında da onun hediyesi olan Mustang aracı geri iade ettiğini dile getirdi. Güney'den korkan şirketlerin kendisine iş vermediğini söyleyen Nebahat Çehre, "Hayatınız film olsa sanki Bergen'in filminden daha çok ses getirir" denilince "Benim hayatımı film yapsalar o film ayakta izlenir. O kadar heyecanlı bir hikaye olur ki kimse yerine oturamaz, soluk soluğa izlenir" dedi. Kendisine gelen bu yönde gelen teklifleri reddettiğini söyleyen Çehre, "Hayatım bana özel kalsın istiyorum, öyle bir projeye hiçbir zaman sıcak bakmadım" diye de ekledi.



O ROLÜ REDDETTİM

Bu sezon televizyonda en çok hangi dizileri takip ettiniz, favori çiftiniz kimdi?

Hikâye olarak Kızılcık Şerbeti çok değişik. Bana teklif geldi senaryoyu okudum, Faruk Bey'e dedim ki 'Çok iyi harika bir hikâye bu dizi tutar, ama ben yokum'. Tabii ki anneanne yaşındayım ama ben orada konu edilen anneanne değilim. Benim o diziye katkım olmazdı. Faruk Bey de 'Senaristimiz birlikte çalışacağımızı bilse Nebahat Çehre'ye uygun senaryo yazardı' dedi. Bana senaryo geldiği zaman tutup tutmayacağını anlarım, her zaman haklı çıkarım." Bu sezon Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya en beğendiğim ikili oldu. Serenay fevri oynuyor ama ona çok yakıştı o rol.

BANA RAHMİ KOÇ GİBİ ZENGİN BİRİ LAZIM!

Dizi ve filmlerde kurallarınız var mı?

Ben prensip olarak öpüşmüyorum, aynı yatağa girmem bu tür kurallarım var. Bu kararı alma nedenim 'Bizim izleyicimiz belli bir yaştan sonra seni o halde görmek istemiyor. Aşk-ı Memnu'da bana genç bir sevgili rolü yazılacaktı, 'bırakırım işi' diye rest çektim. Bunu yaparsanız hikayeniz mahvolur dizinin seviyesini düşürmeyelim dedim. O hırslı karakteri ben zarafet haline soktum. Benim illa ki biriyle birlikte olmamı istiyorsanız Rahmi Koç gibi onun zenginliğinde bir adam ayarlayın dedim. Mesela; Camdaki Kız'daki kızın zarafetine şoförle birlikte olması yakışmadı, keşke aile içinde sorunlar çıksaydı o zaman daha güzel olurdu.

YABANCI YALNIZLIK'TA OYNAMAK İSTERİM

Geçen hafta elinizde bir kitap gördük, sosyal medyadan paylaşıp planlarımı bile bu kitaba göre yapıyoruz demişsiniz? Kitaptan biraz bahseder misiniz?

Sevgili Yasemin, Çokça kitap okumaya çalışıyorum. Başucu kitaplarım meşhurdur, hatta bazıları 20 senelik kitaplardır atmaya vermeye kıyamıyorum. Önceki gün 'Yabancı Yalnızlık' adında bir kitap aldım. Kitap beni o kadar etkiledi ki, iki arkadaş toplantısını iptal edip kitabı bitirmeye çalıştım. Kitabı okumaya başladığımda saat 22.30'du ama sonra bir baktım saat 02.30 olmuş. Beni o kadar sürükledi ki film izler gibi okudum kitabı, ertesi günde elimde alışverişe, iş toplantısına gittim. Okumak mutluluk verir lütfen bol bol okuyalım. Keşke filmi yapılsa da bende özümseyerek oynasam.

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