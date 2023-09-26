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SnobMagazin.com

Serenay Sarıkaya'nın annesinin erkek arkadaşı bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, erkek arkadaşıyla Nişantaşı'nda Snob Magazin objektiflerine yansımıştı. Seyhan'ın yanındaki gizemli arkadaşının kim olduğu ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya'nın annesinin erkek arkadaşı bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, erkek arkadaşıyla Nişantaşı'nda görüntülendi.

Serenay Sarıkaya'nın annesinin erkek arkadaşı bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı

Kızı Serenay Sarıkaya'ya sürekli destek veren ve her fırsatta yanında olan Seyhan'ın ve arkadaşının neşeli olduğu görüldü.

Serenay Sarıkaya'nın annesinin erkek arkadaşı bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Almanya’nın Nürnberg şehrinde yaşayan Kenan Tosun ile Ümran Seyhan'ın görüntüleri gündem oldu.

Serenay Sarıkaya'nın annesinin erkek arkadaşı bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı

 Seyhan'ın arkadaşının kimliği ise merak konusu oldu.

 Serenay Sarıkaya'nın annesinin erkek arkadaşı bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın, Nişantaşı'nda görüntülediği kişi Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun çıktı.

Serenay Sarıkaya'nın annesinin erkek arkadaşı bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı

Kenan Tosun'un evli olduğu iddia ediliyor. Sarıkaya ve Cansu Tosun'un komşu olduğu da söyleniyor.

Serenay Sarıkaya'nın annesinin erkek arkadaşı bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı

 

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