Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, erkek arkadaşıyla Nişantaşı'nda görüntülendi.





Çift, mağazaları dolaştı.





Kızı Serenay Sarıkaya'ya sürekli destek veren her fırsatta yanında olan Seyhan'ın ve arkadaşının neşeli olduğu görüldü.





Seyhan'ın arkadaşıın kimliği ise merak konusu oldu. Seyhan Instagram'dan son paylaşımıyla, "Kapıların ardına bırakılan hüzünler de kifayetsiz kalır, gün ışığının şefkatli aydınlığında" dikkat çekmişti.





Çift, mağazaları dolaştı.Kızı Serenay Sarıkaya'ya sürekli destek veren her fırsatta yanında olan Seyhan'ın ve arkadaşının neşeli olduğu görüldü.Seyhan'ın arkadaşıın kimliği ise merak konusu oldu. Seyhan Instagram'dan son paylaşımıyla, "Kapıların ardına bırakılan hüzünler de kifayetsiz kalır, gün ışığının şefkatli aydınlığında" dikkat çekmişti.

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