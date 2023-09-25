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SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan Nişantaşı'nda arkadaşıyla görüntülendi

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan Nişantaşı'nda arkadaşıyla görüntülendi

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan Nişantaşı'nda arkadaşıyla görüntülendi

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, erkek arkadaşıyla Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan Nişantaşı'nda arkadaşıyla görüntülendi
Çift, mağazaları dolaştı. 

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan Nişantaşı'nda arkadaşıyla görüntülendi
Kızı Serenay Sarıkaya'ya sürekli destek veren her fırsatta yanında olan Seyhan'ın ve arkadaşının neşeli olduğu görüldü.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan Nişantaşı'nda arkadaşıyla görüntülendi

Seyhan'ın arkadaşıın kimliği ise merak konusu oldu. Seyhan Instagram'dan son paylaşımıyla, "Kapıların ardına bırakılan hüzünler de kifayetsiz kalır, gün ışığının şefkatli aydınlığında" dikkat çekmişti.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan Nişantaşı'nda arkadaşıyla görüntülendi

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan Nişantaşı'nda arkadaşıyla görüntülendi

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