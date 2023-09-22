Serenay Sarıkaya'dan aşk açıklaması!

Akbank, 75. yılını görkemli bir parti ile kutladı. Geceye katılanlar arasında bir çok ünlü isim ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri de vardı.Geceye katılan bir isim de Serenay Sarıkaya'ydı. Özel hayatı ile ilgili sorulara yanıt veren Sarıkaya, gazetecilerin "Kendinizi aşka kapattınız mı?" sorusuna "Kendim için herhangi bir şey yapmaya zamanım hiç olmadı ki geçen sezon. Sadece uyumaya zamanım vardı. Kendimden ümidi kesmedim ama biraz işe güce daldım" dedi.



Geçtiğimiz yaz aylarında Yunanistan'a tatile giden Sarıkaya, orada bir beyefendi ile görüntülenmişti. Konuyla ilgili oyuncu, "Şok oldunuz dimi? Ben de şok oldum. Birisi olursa mutlaka haberiniz olacaktır" diye konuştu.

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