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Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi! Kısa saçlı haline yorum yağdı

Aile dizisinde Devin karakterini canlandıran başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya kısa saçlarıyla verdiği pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü güzele binlerce beğeni ve yorum geldi.

Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi! Kısa saçlı haline yorum yağdı

Show TV'de yayınlanan ve başrollerinde Nejat İşler, Kıvanç Tatlıtuğ, Nur Sürer, Yüsra Geyik gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisinde Devin karakterini canlandıran güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabında yayınladığı kısa saçlı gönderileriyle magazin gündeminde adından söz ettirdi.

Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi! Kısa saçlı haline yorum yağdı

Alice Müzikali, Şahmaran gibi projelerde gösterdiği üstün performansıyla büyük beğeni alan Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı pozunda kaşındaki yara izi dikkat çekmişti.

Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi! Kısa saçlı haline yorum yağdı

Ünlü isim gönderilere "Kaşımdaki yara rol icabı panik yok" notunu düşmüştü.

Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi! Kısa saçlı haline yorum yağdı

Instagram hesabında 10.1 milyon takipçisi olan Serenay Sarıkaya'nın son gönderilerine 201 binin üzerinde beğeni ve 1200'den fazla yorum geldi. Sevenleri ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı.

Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi! Kısa saçlı haline yorum yağdı

Serenay Sarıkaya'nın gönderilerinin altına takipçilerinden "Her imaj mı yakışır?", "Kısa saçta da sen", "Her saç modeli sana çok yakışıyor", "Güzele ne yakışmaz?" gibi yorumlar geldi.

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