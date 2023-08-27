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Serenay Sarıkaya'nın reklamdan aldığı para şok etti!

Serenay Sarıkaya, bir jean markasıyla olan anlaşmasını uzattı. Güzel oyuncu, yeni reklam kampanyası için 30 milyon lira alacak. 10 yıldır giyim markasının reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, her sene servetine servet katıyor.

Serenay Sarıkaya'nın reklamdan aldığı para şok etti!

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; Uzun yıllardır reklam yüzü olduğu giyim markasının reklam kampanyası için yeniden kamera karşısına geçecek olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, yeni anlaşması için 30 milyon lira alacağı konuşuluyor.

Serenay Sarıkaya'nın reklamdan aldığı para şok etti!
Yeni reklam filmi için ise İtalya'dan Carlo Alberto isimli ünlü bir stilist ve moda danışmanı gelmiş. Reklam çekimi geçtiğimiz hafta İstanbul'da tamamlanırken önümüzdeki günlerde özel bir lansmanla reklam filminin tanıtımı yapılacakmış. Sarıkaya, iddiaya göre bir yıllık reklam anlaşmasıyla 30 milyon lirayı cebe indirecek. 32 yaşındaki oyuncu, reklam ücretiyle de gayrimenkule yatırım yapacak. 10 yıldır giyim markasının reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, her sene servetine servet katıyor.

Serenay Sarıkaya'nın reklamdan aldığı para şok etti!

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