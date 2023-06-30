 Ünlü şarkıcı Alya sahnesi için özel koltuk yaptırdı

Başarılı şarkıcı Alya, Cahide Alaçatı da eğlenmeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Sahnesi için özel koltuk yaptıran Alya, şovlarıyla büyüledi.

Alya, son olarak Camdaki Kız dizisinde rol almıştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.