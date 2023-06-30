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Ünlü şarkıcı Alya sahnesi için özel koltuk yaptırdı

Ünlü şarkıcı Alya sahnesi için özel koltuk yaptırdı. İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı Alya sahnesi için özel koltuk yaptırdı

Başarılı şarkıcı Alya, Cahide Alaçatı da eğlenmeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattı.

 Ünlü şarkıcı Alya sahnesi için özel koltuk yaptırdı

Sahnesi için özel koltuk yaptıran Alya, şovlarıyla büyüledi.

Ünlü şarkıcı Alya sahnesi için özel koltuk yaptırdı

Alya, son olarak Camdaki Kız dizisinde rol almıştı.

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