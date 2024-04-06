Demet Özdemir İtalya'da kapak oldu

İtalya’da yayınlanan dizileriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Demet Özdemir, İtalyan Elle dergisine kapak oldu.

Çekim için geçtiğimiz ay İtalya’nın Milano şehrine giden ve İtalyan dergisi için röportaj veren Özdemir, “Başarısızlık ve olumsuzluk duygusu üzerinde durmamaya çalışıyorum. Her gün kendimi nasıl daha fazla geliştirebilirim düşüncesi beni başarıya götürüyor” diye konuştu.

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