Demet Özdemir sevgilisi Sergio ile ilk paylaşımını yaptı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Yunan sevgilisi DJ Sergio ile fotoğrafını ilk kez paylaştı.



Arkadaş grubuyla selfie yapan Özdemir, böylece aşkını ilan etmiş oldu.

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