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Demet Özdemir sevgilisi Sergio ile ilk paylaşımını yaptı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir sevgilisi Sergio ile ilk paylaşımını yaptı. İşte detaylar...

Demet Özdemir sevgilisi Sergio ile ilk paylaşımını yaptı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Yunan sevgilisi DJ Sergio ile fotoğrafını ilk kez paylaştı.

Demet Özdemir sevgilisi Sergio ile ilk paylaşımını yaptı
Arkadaş grubuyla selfie yapan Özdemir, böylece aşkını ilan etmiş oldu.

Demet Özdemir sevgilisi Sergio ile ilk paylaşımını yaptı

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