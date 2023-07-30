 Demet Özdemir'den tatil pozu

Oğuzhan Koç ile evliliği sekiz ay süren Demet Özdemir, Yunanistan tatiline devam ediyor.

Yunan DJ Sergio ile yeni aşka yelken açan oyuncu, İtalya'da gittiği The Weeknd konserinden sonra yine komşuya döndü.

Özdemir, sahilde paylaştığı kareyi, "Kalimera" diye paylaştı.

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