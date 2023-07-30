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Demet Özdemir'den tatil pozu

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Yunanistan tatilien devam ediyor. İşte dtaylar...

Demet Özdemir'den tatil pozu

Oğuzhan Koç ile evliliği sekiz ay süren Demet Özdemir, Yunanistan tatiline devam ediyor. 

 Demet Özdemir'den tatil pozu

Yunan DJ Sergio ile yeni aşka yelken açan oyuncu, İtalya'da gittiği  The Weeknd konserinden sonra yine komşuya döndü.

Demet Özdemir'den tatil pozu

Özdemir, sahilde paylaştığı kareyi, "Kalimera" diye paylaştı. 

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