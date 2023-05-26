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Ünlü şarkıcı Alya'ya sürpriz aşk

Ünlü şarkıcı Alya'nın yeni aşkı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı Alya'ya sürpriz aşk

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Alya ile gece hayatının tanınmış işletmecisi Ali Korur arasındaki dostluk, aşka dönüştü.

Ünlü şarkıcı Alya'ya sürpriz aşk

Çiftin beş aydır birlikte olduğunu öğrendim. Duygulu sesi ve büyüleyici sahne performansıyla tanınan Alya, Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”daki performansıyla da adından söz ettiriyor. Diziye “Laz Kızı” karakteriyle dahil olan güzel şarkıcı, oyunculuğuyla da beğeni kazandı.

Ünlü şarkıcı Alya'ya sürpriz aşk

Duyduğuma göre Alya ile Ali Korur’un ilişkisi zamanla aşka dönüşmüş. Gece hayatında tanışan ikili, önce yakın dost olmuş, sonra da âşık. Çifti birbirlerine bağlayan ortak tutkuları olmuş. Her ikisinin de ortak tutkusu müzik ve seyahatin yanı sıra köpekleri.

 

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