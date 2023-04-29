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Ünlü şarkıcı Alya Camdaki Kız dizisine dahil oldu

Ünlü şarkıcı Alya, Camdaki Kız dizisine dahil oldu ve projede Laz Kızı'na hayat verecek. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Alya Camdaki Kız dizisine dahil oldu

Kanal D’nin yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, her perşembe akşamı seyirciyle buluşan Camdaki Kız dizisinin kadrosuna başarılı şarkıcı Alya katıldı. Şarkıcı, Camdaki Kız’da çok konuşulacak Laz Kızı'na hayat verecek.

 Ünlü şarkıcı Alya Camdaki Kız dizisine dahil oldu

Başarılı şarkıcı Alya’nın Laz Kızı karakteri ile diziye dahil olması Hayri’nin hayatında önemli gelişmelere sebep olacak.
Camdaki Kız her Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

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