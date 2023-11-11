Edis'in başrollerinde olduğu 'Alya'dan ilk tanıtım geldi! Vizyon tarihi de belli oldu

alya

Yönetmen koltuğunda Jandae Percem’in oturduğu bilim kurgu, aksiyon türündeki "Alya" filminin oyuncu kadrosunda Edis Görgülü, Jandae Percem, Hande Ataizi, Alper Atak, Gonca Vuslateri ve Beste Kökdemir gibi başarılı isimler yer alıyor.

17 Kasım 'da vizyona girecek olan ‘Alya’, Türkiye’de ilk kez özel güçleri olan kadın kahraman filmi olma özelliğini taşıyor.

Vizyon için gün sayan film inanılmaz aksiyon sahnelerine sahip. Bunlardan en dikkat çekeni ise, Jandae Percem’in Beste Kökdemir ile dövüş sahneleri ve Hande Ataizi’nin makineli tüfekle ateş ettiği sahneler.

HOLLYWOOD FİLMLERİNİ ARATMIYOR

New York ve İstanbul’da çekimleri gerçekleşen ve Türkiye'de türünün ilk örneklerinden olma özelliğini taşıyan filmin fragmanına "Hollywood filmlerini aratmıyor” şeklinde yorumlar yapıldı.

Sinemaseverlerin merakla beklediği film fantastik, aksiyon ve romantizm gibi birçok türü bünyesinde barındırıyor.

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