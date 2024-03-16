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Demet Sağıroğlu geleceğe isimlerini taşıyacak şarkıcıları açıkladı 

Demet Sağıroğlu, NTV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu.

Demet Sağıroğlu geleceğe isimlerini taşıyacak şarkıcıları açıkladı 

Müzik kariyerine Kayahan'ın vokali olarak başlayan Demet Sağıroğlu'nun Ceyda Düvenci'nin "Kayahan'la ilgili yolculuğunda beni hep şaşırtan şu oldu, sizin ilişkiniz baba-kız ilişkisi, vokalliğini yaparken 'ben albüm yapmak istiyorum' diyorsun ama, sana ilk albümünü Kayahan yapmıyor?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti: 

KAYAHAN SEZEN AKSU'YA AŞKIN NUR YENGİ'YE ALBÜM YAPTI DİYE KIZIYORDU

"Evet öyle oldu. Erken olduğunu düşünüyordu, benim hazır olmadığımı düşünüyordu. 5 sene olmuştu Kayahan abiyle vokal sürecim. Hatta Sezen'e kızıyordu, bu Aşkın'ı çıkardılar şimdi senden de bekliyorlar diye... Sonrasında ben bir süre istedim, masaya eliyle çizerek Eylül ayında çıkacak dedi. Ağustos'ta Kayahan abi ne oldu dedim, masa değişti dedi! O zaman ben de değiştim gidiyorum dedim. 2 buçuk sene küs kaldık. Ben Kınalı Bebek'i Arnavut Kaldırımı'nı çıkardım. Sonra bana haber yolladı, gelsin göreyim kızımı demiş, Kayahan abi dinledin mi diyorum, hayır diyor. 

Demet Sağıroğlu geleceğe isimlerini taşıyacak şarkıcıları açıkladı 

KAYAHAN KİMSEYE BEDAVA ŞARKI VERMEDİ

Sana şarkılar vereceğim dedi. Kayahan abi, kimseye bedava şarkı vermedi bugüne kadar, hiç kimseye. Bana 3 tane şarkı verdi. Şikayetim Var, Sana Kaldı, Teslim ol. Bana böyle bir vefa gösterdi. Sahiplendi. Şehrazat ilk albümün prodüktörü oldu, ikinci  albümün prodüktörü Kayahan" 

DEMET SAĞIROĞLU'NDAN İDDİALI ÇIKIŞ

Demet Sağıroğlu, Cem Adrian'ı Fazıl Say'a götüren, ona müzik yolunu açan kişinin kendisi olduğunu belirterek, genç popstarlar arasındaki favorilerini şöyle sıraladı: "Kalıcılar zamanla aradan ayrılacaktır, 3-5 sene sonra. Var öyle kalıcı birkaç arkadaşım, Aleyna Tilki, Mabel Matiz, Cem Adrian, Edis var. Geleceğe ismini taşıyacak pek çok arkadaşım var. Diğerlerinin geleceğini bilemiyorum!"

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