 Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci tatile çıktı

Sekiz yıldır evli olan Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak, çifti geçtiğimiz hafta boşanmıştı. İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde anlaşmalı boşanan çiftin davası 15 dakika sürmüştü.



Düvenci, Hande Erçel, Bige Önal ve Ayşe Barım ile tatile çıktı.



Oyuncu, bikinili karesini paylaştı.

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