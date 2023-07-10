Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşandı

Sekiz yıldır evli olan Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak, çifti boşandı. İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde anlaşmalı boşanan çiftin davası 15 dakika sürdü.



İkilinin Okan Ali adında çocuğu bulunuyor.

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