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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşandı

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşandı. İşte detaylar...

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşandı

Sekiz yıldır evli olan Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak, çifti boşandı. İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde anlaşmalı boşanan çiftin davası 15 dakika sürdü.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşandı
İkilinin Okan Ali adında çocuğu bulunuyor.

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