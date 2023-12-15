Edis ve Baran Mengüç’ün beklenen düeti ‘Ayyaş’ yayınlandı

Her şarkısı haftalarca listelerde kalan ve milyonlarca dinlenme rakamına ulaşan Edis beklenen yeni single’ını müzik dünyası ile paylaştı. Yılın son teklisi ‘Ayyaş’ 15 Aralık’ta müzik severler ile buluştu. Genç ve başarılı müzisyen Baran Mengüç ile düet yapan Edis, şarkıyla birlikte klibi de yayınlandı.
‘Ayyaş’, Edis diskografisinde özel bir yerde konumlanıyor. Pop müzik, diğer müzik janrları ile harmanlanarak gelişimini devam ettirirken, ‘Ayyaş’ etnik melodileri ve modern aranjeleri ile Türkçe Pop’a yeni bir bakış açısı sunuyor.
Türk Pop Müziği’nin özlediği ritm ve heyecanı sunan ‘Ayyaş’ sözlerinde Baran Mengüç, Kaan Hacısüleymanoğlu müziğinde Baran Mengüç ve düzenlemesinde Zeki Arkun, Onur Sevigen imzasını taşıyor. Klibin yönetmenliğini ise Utku Kemal üstleniyor.
Şarkının müzikal tarzıyla aynı öğeleri yansıtan klibi de 150 kişilik bir ekiple 24 saatte çekildi. Kısa sürede büyük beğeni toplayan klip, büyük bir merakla şarkıyı bekleyenleri heyecanlandırdı.
Ayyaş Şarkı Sözleri
Ah yok mu şu caziben
Sabahı gece eden o
Andaki ifaden
Susuzluğun tasviri yok
Var mı müsaden?
Tenine divane
Sükûnetiyle sarhoş
Ettin beni
Ayyaş
Gönlüm
Sana
Ayyaş
Gönlüm
Deli gönlüm
(Yeah)
Yanımdaki cıvırım
Cilvelerine kurbanın olurum
Yağsın, essin ağır ağır salınıp
İzlesin gacolar
Sen oyna kadınım
(Wow)
Tanrıdan kız dizayn
Aynı
Kadehim senle daha iyi (daha iyi)
Kıyamam hiç sana o narin
(Na-na)
O narin, o narin
Anlamıştım o elini ah tutunca
Sığar mı dünya ellere avuca
Sen benim sığınağım
Benim ilk durağım
Bu kalp sana sonsuza dek amade
Ayyaş
Gönlüm
Sana
Ayyaş
Gönlüm
Deli gönlüm
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