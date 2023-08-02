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İstanbul’da Edis Rüyası

Yaz boyu konserlerini ara vermeden sürdüren Edis, en sevilen şarkıları ile bu kez İstanbullu hayranlarının karşısındaydı. İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yenikapı’da sahne alan ünlü yıldız, dinamik sahne performansıyla göz doldurdu. Coşkunun bir an olsun eksilmediği gecede Edis'i on binlerce kişi izledi.

İstanbul’da Edis Rüyası

Şarkıları, dansı ve sahne performansıyla hayranlarına her daim büyüleyici konser deneyimi yaşatan Edis, İstanbullu müzik severlerle bir araya geldi. Bir yandan yeni şarkı çalışmalarını sürdüren bir yandan da Türkiye’yi dolaşarak hayranlarıyla buluşan Edis, pop müziğine damgasını vuran şarkılarıyla Yenikapı’daydı. Yenikapı İstanbul Festivali kapsamında sevenleriyle buluşan Edis, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attı. 

İstanbul’da Edis Rüyası

Hit şarkılarından oluşan repertuvarıyla müzikseverlerin beğenisini toplayan ünlü şarkıcı yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Aralarında ‘Martılar’, ‘Benim Ol’, ‘Arıyorum’, ‘Yalan’, ‘Çok Çok’ gibi en sevilen şarkılarını seslendiren Edis, tüm parçaları kendisiyle birlikte seslendiren hayranlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

İstanbul’da Edis Rüyası

Sahnede enerjisi bir an bile düşmeyen Edis’in şovuna dansçıları da eşlik etti. Performansıyla olduğu kadar sahnede giydiği kıyafetleriyle de adından söz ettiren şarkıcı, sahneye ‘Benim Ol’ ile çıktı. Coşkunun bir an olsun eksilmediği gecede Edis'i on binlerce kişi izledi. Konser için özel olarak hazırlanan ışık şovları da büyük beğeni topladı. 

İstanbul’da Edis Rüyası

5 Ağustos’ta Alanya’da sahne alacak olan Edis, Eylül ve Ekim aylarında da Türkiye’yi gezmeye ve hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.

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