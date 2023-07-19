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Edis yaz konserlerine devam ediyor

Edis, en sevilen şarkıları ve muhteşem performansıyla Bursa’da konser verdi. İşte detaylar...

Edis yaz konserlerine devam ediyor

Tüm Türkiye’de seyircisiyle buluşan Edis, en sevilen şarkıları ve muhteşem performansıyla Bursa’da konser verdi.

Edis yaz konserlerine devam ediyor
Günler öncesinde tükenen biletleriyle Bursalı hayranlarının büyük bir ilgi gösterdiği konserde ünlü yıldız, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

  Edis yaz konserlerine devam ediyor

Albümle ilgili çalışmalarını sürdürürken konserlerine de hız kesmeden devam eden Edis, Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu.

  Edis yaz konserlerine devam ediyor

Biletleri günler öncesinde tükenen konserde ünlü yıldız izleyicilerin büyük bir ilgisiyle karşılandı.

Edis yaz konserlerine devam ediyor
Ünlü yıldız, “Hep mutlusunuz, hep güzelsiniz. Bursa’daki her konserimiz şahane geçiyor, çok özlemişiz birbirimizi” diyerek hayranlarını selamladı.

  Edis yaz konserlerine devam ediyor

En sevilen ve haftalarca liste başı olan şarkılarını coşkulu izleyicisi ile birlikte seslendiren Edis, bitmeyen enerjisiyle hayranlarından büyük alkış aldı. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Edis’in şovuna dijital dekoru ve dansçıları eşlik etti. Edis, konser sonunda hayranlarının alkışları karşısında bis yaparak ‘Martılar’ şarkısını seslendirdi.

  Edis yaz konserlerine devam ediyor

YAZ BOYUNCA SAHNEDE

Edis birçok ildeki açık hava konserleriyle hayranlarıyla buluşmaya devam edecek. Ünlü yıldız, 25 Temmuz’da Bodrum Antik Tiyatro, 29 Temmuz’da Çeşme, 1 Ağustos’ta Yenikapı İstanbul Festivali ve 5 Ağustos’ta da Alanya’da hayranlarıyla bir araya gelecek.

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