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Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek bakın hangi ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor?

Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek bakın hangi ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor? İşte haberin detayları..

Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek bakın hangi ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor?

Snob Magazin'in haberine göre; Son olarak Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrolünü paylaştığı fenomen dizi Camdaki Kız'da rol alan Tuğrul Tülek, sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı.

Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek bakın hangi ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor?
Geçtiğimiz ay final yapan Camdaki Kız'da Levent karakterine hayat veren oyuncu, meslektaşı Ezgi Çelik'le olan karesini Instagram'dan yayınladı.

Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek bakın hangi ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor?
Tülek, sevgilisiyle karesine kalp emojisi koydu.

Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek bakın hangi ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor?
Çifte arkadaşları ve hayranlarından da kalp emojiler geldi.

Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek bakın hangi ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor?
Akyaka'ya tatile giden ikili, fotoğraf ve videoları Instagram hesaplarından paylaşıyor.

Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek bakın hangi ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor?

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