Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek bakın hangi ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor?

Snob Magazin'in haberine göre; Son olarak Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrolünü paylaştığı fenomen dizi Camdaki Kız'da rol alan Tuğrul Tülek, sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı.



Geçtiğimiz ay final yapan Camdaki Kız'da Levent karakterine hayat veren oyuncu, meslektaşı Ezgi Çelik'le olan karesini Instagram'dan yayınladı.



Tülek, sevgilisiyle karesine kalp emojisi koydu.



Çifte arkadaşları ve hayranlarından da kalp emojiler geldi.



Akyaka'ya tatile giden ikili, fotoğraf ve videoları Instagram hesaplarından paylaşıyor.

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