Beren Saat’den Aşk-ı Memnu filmine tam destek

Şehre alışverişte farklı bir bakış açısı kazandıran Point De Vue, Arnavutköy’de, Tiryakioğlu ve Asyalı ev sahipliğinde hizmete başladı. Cihan Şensözlü ve Ece Pekçolaklar’ın hostluğunda gerçekleşen açılışa, Arzu Kunt, Beren Saat, Müge Sırmabıyık, Nuray Fenerciğlu, Ayşegül Kayabay, Ender Saraç, Fatih Ürek, Kerem Cem, Yonca Evcimik, Rüya Büyüktetik gibi cemiyet, sanat ve iş dünyasından tanınmış isimler katıldı.

Beren Saat, üniversiteden sınıf arkadaşı olduğu Aslı Tiryakioğlu'nu yalnız bırakmadı. Saat, "En yakın arkadaşlarımdan birisinin yeri burası. Anne olunca bir süre çalışma hayatına ara vermişti. Şimdi tekrardan başladı." diye konuştu.

“ŞARKILAR BİTTİ SAYILIR”

Çalışmaya devam ettiğini dile getiren Beren Saat, "Şimdilerde birçok şey ertelendi. Onları bekliyoruz. Stüdyodayız şu sıralar. Şarkılar bitti sayılır. En doğru zamanı bekleyeceğiz yayınlamak için. Çok detay vermek istemiyorum. Çıktığı zaman herkes görecek zaten. Bütün albüm İngilizce. Tam tarif edemiyorum." diye konuştu.

“BİZİMKİSİNDEN ÇOK FARKLI OLACAK”

Tekrardan çekilecek olan Aşk-ı Memnu filmi hakkında da konuşan Beren Saat, "Farah'ı biliyorum bir tek. Bizimkisinden çok farklı olacak bence. Onlarınkisi biraz daha dönem gibi olacak. Çok da iyi olacağına eminim yani. İlk günden beri çok destekliyorum onları. Başka bir kadından bambaşka bir yorum izleyeceksiniz. Aynısını beklememek lazım bence." diyerek destekledi.

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