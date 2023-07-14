  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Beren Saat'ten korkutan fotoğraf

Beren Saat’in bileğini burktuğu, tekerlekli sandalye ile uçaktan aracına kadar gitmesi hayranlarını korkuttu. İşte haberin detayları...

Beren Saat'ten korkutan fotoğraf

GazeteMagazin'in haberine göre; Beren Saat ve Kenan Doğulu havalimanında görüntülendi.

Beren Saat'ten korkutan fotoğraf

Yurt dışı tatilinden dönen Beren Saat’in bileğini burktuğu bu yüzden tekerlekli sandalye ile uçaktan aracına kadar gitmesi gerektiği ortaya çıktı. Mutlu birliktelikleri süren ikili, önceki gün havaalanında görüntülendi.

 Beren Saat'ten korkutan fotoğraf

Beren Saat’in uçaktan sonra tekerlekli sandalye ile getirilmesi merak konusu oldu. Görüntü vermek istemeyen çiftten Saat'in bileğini burktuğu bu yüzden tekerlekli sandalyede olduğu öğrenildi.

Beren Saat'ten korkutan fotoğraf

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Beren Saat'in AVM tarzı
  Magazin

Beren Saat'in AVM tarzı

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in gurur gecesi
  Magazin

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in gurur gecesi

Beren Saat'ten Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisiyle ilgili flaş itiraf...
  Magazin

Beren Saat'ten Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisiyle ilgili flaş itiraf...

Beren Saat depremden etkilenen çocuklar için destek verdi
  Magazin

Beren Saat depremden etkilenen çocuklar için destek verdi

Uğur Yücel'in kulisine Beren Saat ve Kenan Doğulu konuk oldu!
  Magazin

Uğur Yücel'in kulisine Beren Saat ve Kenan Doğulu konuk oldu!

Beren Saat’den Aşk-ı Memnu filmine tam destek
  Magazin

Beren Saat’den Aşk-ı Memnu filmine tam destek