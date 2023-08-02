  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Beren Saat'in koltuk değnekli deniz keyfi

Beren Saat, ayağını burkması sonucu koltuk değneği kullanmak zorunda. Ayağına atel takılan Saat, programını değiştirmeyerek tatil için Bodrum'a gitti. Beren Saat'in koltuk değnekli deniz keyfini Habertürk görüntüledi.

Ünlü oyuncu Beren Saat'in koltuk değnekli deniz keyfi

Beren Saat, 12 yıl önce rol aldığı dizinin final yemeğinin çıkışında ayağını burkmuş, yapılan kontroller sonrası atel takılmıştı. Bir ay boyunca koltuk değnekleriyye yürüyebilen Beren Saat, aynı talihsiz kazayı iki hafta önce eşi Kenan Doğulu ile çıktığı yurt dışı tatilinde de yaşadı.

Ünlü oyuncu Beren Saat'in koltuk değnekli deniz keyfi

Beren Saat, uçaktan tekerlekli sandalyeyle indirilmişti. Saat'in ayağına bir kez daha atel takıltı.

Ünlü oyuncu Beren Saat'in koltuk değnekli deniz keyfi

Evinde iki hafta dinlenen Beren Saat'in ayağından atel çıkarıldı.

 Ünlü oyuncu Beren Saat'in koltuk değnekli deniz keyfi

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre bir süre koltuk değneği kullanmak zorunda kalacak olan Beren Saat, Kenan Doğulu ile birlikte bu kez tatil için Bodrum'a gitti.

Ünlü oyuncu Beren Saat'in koltuk değnekli deniz keyfi

Koltuk değneğiyle zor da olsa tatil planlarını değiştirmeyen Beren Saat, kaldıkları otelin plajında bir süre güneşlendikten sonra denize girmek istedi.

Ünlü oyuncu Beren Saat'in koltuk değnekli deniz keyfi

Kenan Doğulu'nun yardımıyla iskeleden denize giren Beren Saat, bir süre yüzdükten sonra kendilerine tahsis edilen locaya geri döndü.

Ünlü oyuncu Beren Saat'in koltuk değnekli deniz keyfi

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'ndan nuhteşem konser
  Magazin

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'ndan nuhteşem konser

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in gurur gecesi
  Magazin

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in gurur gecesi

Gökçe Bahadır rol arkadaşı Merve Dizdar'ın Cannes'dan ödül almasına nasıl tepki verdi? Çok şaşıracaksınız
  Magazin

Gökçe Bahadır rol arkadaşı Merve Dizdar'ın Cannes'dan ödül almasına nasıl tepki verdi? Çok şaşıracaksınız

Kenan Doğulu 7 Haziran’da Maximum Uniq Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak
  Magazin

Kenan Doğulu 7 Haziran’da Maximum Uniq Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak

Uğur Yücel'in kulisine Beren Saat ve Kenan Doğulu konuk oldu!
  Magazin

Uğur Yücel'in kulisine Beren Saat ve Kenan Doğulu konuk oldu!

Yılmaz Morgül çocuklar ve gençler için kolları sıvadı
  Magazin

Yılmaz Morgül çocuklar ve gençler için kolları sıvadı