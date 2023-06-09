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Gökçe Bahadır rol arkadaşı Merve Dizdar'ın Cannes'dan ödül almasına nasıl tepki verdi? Çok şaşıracaksınız

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, Ömer dizisindeki rol arkadaşı Merve Dizdar'ın Cannes'dan ödül almasına nasıl tepki verdi? İşte haberin detayları...

Gökçe Bahadır rol arkadaşı Merve Dizdar'ın Cannes'dan ödül almasına nasıl tepki verdi? Çok şaşıracaksınız

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti, Kenan Doğulu'nun Maximum Uniq Açıkhava’da gerçekleşen konserini izledi.

Gökçe Bahadır rol arkadaşı Merve Dizdar'ın Cannes'dan ödül almasına nasıl tepki verdi? Çok şaşıracaksınız
Bahadır “Keyifli bir gece. Kenan’ın konserleri hep güzel geçer. Setten çıkıp geldim, şimdi Kenan ile tekrardan toparlayacağım enerjimi” dedi.

Gökçe Bahadır rol arkadaşı Merve Dizdar'ın Cannes'dan ödül almasına nasıl tepki verdi? Çok şaşıracaksınız
Muhabirlerin “Merve Dizdar’ın Cannes’de ödül alması hakkında neler söylemek istersiniz?” sorusuna Bahadır “Çok müthiş bir gurur. Çığlık attık sette. Böyle heyecan ile bekliyorduk ödül törenini. Merve’nin aldığını görünce aşırı mutluluk verdi hepimize” dedi. Bahadır ile Merve Dizdar, Star TV'de ekrana gelen Ömer dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Gökçe Bahadır rol arkadaşı Merve Dizdar'ın Cannes'dan ödül almasına nasıl tepki verdi? Çok şaşıracaksınız

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