Gökçe Bahadır rol arkadaşı Merve Dizdar'ın Cannes'dan ödül almasına nasıl tepki verdi? Çok şaşıracaksınız

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti, Kenan Doğulu'nun Maximum Uniq Açıkhava’da gerçekleşen konserini izledi.



Bahadır “Keyifli bir gece. Kenan’ın konserleri hep güzel geçer. Setten çıkıp geldim, şimdi Kenan ile tekrardan toparlayacağım enerjimi” dedi.



Muhabirlerin “Merve Dizdar’ın Cannes’de ödül alması hakkında neler söylemek istersiniz?” sorusuna Bahadır “Çok müthiş bir gurur. Çığlık attık sette. Böyle heyecan ile bekliyorduk ödül törenini. Merve’nin aldığını görünce aşırı mutluluk verdi hepimize” dedi. Bahadır ile Merve Dizdar, Star TV'de ekrana gelen Ömer dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

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