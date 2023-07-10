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Gökçe Bahadır'ın estetiği var mı? Flaş estetik itirafı!

Sosyal medyada 'Estetik harikası' yorumlarına karşı çıkan Gökçe Bahadır, "Aksine mesafeliyim. Yüzümle oynamayı çok sevmem" dedi

Gökçe Bahadır'ın estetiği var mı? Flaş estetik itirafı!

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Gökçe Bahadır, mesleğinden dolayı estetiğe mesafeli olduğunu söyledi. Sosyal medyada "Estetik harikası" yorumlarına cevap veren oyuncu, "Bunlar gerçeği yansıtmıyor. İşim gereği mimik ve ifadelerim için dikkat ediyorum. Yüzümle oynamayı çok sevmem ve bu yıl hiçbir işlem yaptırmadım. Öyle estetiklik bir durumum da yok. Bakımlı ve güzel görünmek tüm kadınların hakkı" diye konuştu.

Gökçe Bahadır'ın estetiği var mı? Flaş estetik itirafı!

Eşi Emir Ersoy'la henüz tatil planı yapmadıklarını ifade eden Bahadır, "Bizim genelde doğaçlama gelişiyor. Yani kafa nereye biz oraya... Böyle çok daha güzel oluyor" dedi. Oyuncu, "Kendinizi anne olmaya hazır hissediyor musunuz?" sorusuna ise, "Hiç öyle bir planlama yapmadım. Bakalım, kısmet. Kadınların isteğine kalmış bir şey, herkes olabilir, şimdilik düşünmüyoruz" cevabını verdi.

Gökçe Bahadır'ın estetiği var mı? Flaş estetik itirafı!

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