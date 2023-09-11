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Ömer’den yeni sezon afişi! Bu akşam yayında

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, geçtiğimiz sezon reyting sıralamasında birinciliği elden bırakmayan Ömer’in yeni sezon afişi yayınlandı. 

Ömer’den yeni sezon afişi! Bu akşam yayında

Geçtiğimiz sezon seyircisini ekrana bağlayan Ömer dizisi, yeni sezona hazır. Dizinin başrollerinin yer aldığı yeni afişi yayınlanan Ömer, bu akşam saat 20.00’de Star ekranlarından kaldığı yerden devam edecek. 

Ömer’den yeni sezon afişi! Bu akşam yayında

YENİ SEZONA HAZIR 

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı’nın yer aldığı, senaryosunu Gülizar Irmak kaleme aldığı Ömer, geçtiğimiz sezon pazartesi günleri reyting sıralamalarında üst üste elde ettiği birinciliklerin ardından yeni sezonun ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Star’da yayınlanacak.  

Ömer’den yeni sezon afişi! Bu akşam yayında

Ömer ve Gamze’nin imkansızlıklara rağmen yeşerttikleri aşklarının hikayesi yeni sezonda seyircisini ekrana bağlamaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncular Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Gülçin Kültür Şahin, Serpil Gül, Onur Bilge, Gamze Karaduman,  Muharrem Türkseven, Melike Güner ve Zerrin Sümer’in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni sezonda; Esra Akkaya, Erol Baboğlu, Burcu Cavrar, Özgür Daniel Foster, Damla Makar da dahil oldu.

ÖMER VE GAMZE KAVUŞABİLECEK Mİ? 

Gamze’nin gidişiyle alt üst olan Ömer, aşkının hayaline tutunmuş, kendisinden beklenmeyecek yollardan geçmektedir. Ömer’in aşk acısı karşısında çaresiz kalan Reşat oğluna bir çare bulamamaktan muzdariptir… Gamze’nin yokluğu karşısında derbeder olan Ömer, Gamze’ye kavuşabilecek mi? İmkansızlıklar içinde filizlenen aşklarına her koşulda sahip çıkan Ömer ve Gamze yeniden kavuşabilecek mi? 

 

 

 

 

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