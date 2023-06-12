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Ömer sezon finalini görkemli bir davetle kutladı

Star TV’nin pazartesi akşamları sevilen dizisi Ömer sezon finalini görkemli bir davetle kutladı. Davette dizinin başrol oyuncuları, yapım ekibi ve tüm set çalışanlarının dahil olduğu dev kadro bir araya geldi. Eğlence dolu sezon finali kutlaması gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Ömer sezon finalini görkemli bir davetle kutladı

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı'nın oturduğu ve senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı ekranların sevilen dizisi Ömer heyecan dolu bir sezonu geride bıraktı.

Ömer sezon finalini görkemli bir davetle kutladı

Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Onur Bilge, Serpil Gül, Gülçin Kültür Şahin, gibi güçlü isimlerin yer aldığı dizi, daha ilk sezonda reyting listelerinde ilk sırada yer almayı başardı.

Ömer sezon finalini görkemli bir davetle kutladı

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