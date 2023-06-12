Ömer sezon finalini görkemli bir davetle kutladı

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı'nın oturduğu ve senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı ekranların sevilen dizisi Ömer heyecan dolu bir sezonu geride bıraktı.

Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Onur Bilge, Serpil Gül, Gülçin Kültür Şahin, gibi güçlü isimlerin yer aldığı dizi, daha ilk sezonda reyting listelerinde ilk sırada yer almayı başardı.

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