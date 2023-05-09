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Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti depremzedeler için sahne aldı

Evli çift Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, depremzede kadınlar yararına bağışlanacak olan gecede sahne aldı. İşte haberin detayları...

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti depremzedeler için sahne aldı

Başarılı oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen Emir Ersoy çifti, dün gece Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesindeydi.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti depremzedeler için sahne aldı


Tüm geliri İhtiyaç Haritası aracılığıyla depremzede kadınlar yararına bağışlanacak olan konserde Bahadır ve Ersoy çiftinin
sahnedeki uyumu göz kamaştırdı.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti depremzedeler için sahne aldı

Konser öncesinde buldukları her anı prova ile geçirdiklerini anlatan çift, kadınlar için birlikte şarkılar söyleyecek olmanın anlamının kendileri için de büyük olduğunu dile getirdi.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti depremzedeler için sahne aldı

Geceyi izleyenler arasındaki Selahattin Paşalı, Onur Bilge, İsmail Ege Şaşmaz, Mehmet Yılmaz Ak, Sera Kutlubey, Burak Yörük, Tuana Yılmaz, İpek Filiz Yazıcı Beydemir gibi bir çok isim çifte destek vererek, bu özel performanslarında yalnız bırakmadı.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti depremzedeler için sahne aldı

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