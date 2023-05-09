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Ömer'e seyirciden tam not

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın yer aldığı Ömer dizisi zirvede yer aldı. İşte haberin detayları...

Ömer'e seyirciden tam not

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Star’ın sevilen dizisi Ömer, dün akşam yayınlanan bölümüyle reyting sıralamasında AB ve ABC1 kategorilerinde ilk sırada yer aldı. Yaptığı projelerle adından sıkça söz ettiren OGM Pictures ve Star’ın sevilen dizisi Ömer, AB’de 6,41 reyting ve 17,60 share, ABC1’de 6,28 reyting ve 14,61 share alarak reyting sıralamasında en üst sıradaki yerini aldı.

 Ömer'e seyirciden tam not

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.

 

Ömer, her pazartesi saat 20.00’de Star’da

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