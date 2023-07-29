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Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'ndan nuhteşem konser

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'ndan nuhteşem konser... İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'ndan nuhteşem konser

Kenan Doğulu’nun merakla beklenen Harbiye Açıkhava konseri 27 Temmuz akşamı gerçekleşti.

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'ndan nuhteşem konser

Atlantis Yapım organizasyonu ile yaz boyunca Türkiye’nin dört bir yanında sevenleriyle buluşan Kenan Doğulu, 27 Temmuz akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'ndan nuhteşem konser


Biletleri satışa çıktıktan çok kısa bir süre sonra tükenen konserde, sanatçının hayranları unutulmaz şarkılarını bir ağızdan seslendirdi. Ayağını sakatlayan Beren Saat, konsere koltuk değnekleri ile geldi. Kenan Doğulu'yu yalnız bırakmayan Saat, konser bitene kadar eşini kuliste bekledi.

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'ndan nuhteşem konser
Doğulu, konseri “Vay Be” parçasıyla başlatırken, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarından “Ara Beni Lütfen” ve “Aşk Kokusu”nu seslendirdi. Gecenin enerjisini doruğa çıkaran bir performansa imza atan Doğulu’ya sahnede Dans Fabrika dansçıları eşlik etti. Kıvanç Aykan, Dilara Başköylü, Gamze İşcan, Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar’ın yapay zeka ve dijital teknolojiyi harmanlayarak hazırladığı büyüleyici sahne görselleri seyircileri sanatsal bir yolculuğa çıkardı.

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'ndan nuhteşem konser
Tuba Kocakaya küratörlüğünde Türkiye'de ilk kez bir konsere entegre edilen yapay zeka ürünü eserler, seyircilere görsel bir şölen yaşattı. Müzikseverlerin isteği üzerine bis yapan sanatçı, geceyi “Aşk İle Yap” ve “Bal Gibi” parçalarıyla sonlandırdı.

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'ndan nuhteşem konser

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