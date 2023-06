Ünlü oyuncu Beren Saat, geçtiğimiz gün alışveriş için geldiği Kanyon'da objektiflere takıldı.



Duru güzelliğine şıklığını da ekleyen Saat, Kanyon'a girerken görüntülendi.



Son olarak baş rollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı "Last Call For Istanbul" projesinin New York çekimlerini tamamlayıp yurda dönen Beren Saat, soluğu Kanyon'da aldı.

Önce kahvesini alan güzel oyuncu kısa bir Kanyon turunun ardından kuaförüne uğradı.

