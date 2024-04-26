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Ceylan'dan Ramazan caps'ine güncelleme!

Ünlü sanatçı Ceylan'dan Ramazan caps'ine güncelleme! İşte detaylar...

Ceylan'dan Ramazan caps'ine güncelleme!

Ceylan, Elazığ'a gitti.

Ceylan'dan Ramazan caps'ine güncelleme!
Sanatçı, sürekli caps olan sahur fotoğrafının güncellendiğini belirterek, yer sofrasını oturdu.

Ceylan'dan Ramazan caps'ine güncelleme!
Yöresel kıyafet giyen Ceylan, "Yılların meşhur Ramazan caps'ine güncelleme geldi. 2025 Ramazan fotosu hayırlı olsun" diyerek, bu kareyi paylaştı.

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