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Neslihan Atagül Amerika'nın 'Hola' dergisine ikinci kez kapak oldu

Neslihan Atagül Amerika'nın 'Hola' dergisine ikinci kez kapak oldu. İşte detaylar...

Neslihan Atagül Amerika'nın 'Hola' dergisine ikinci kez kapak oldu

Türkiye’de olduğu kadar dünyanın birçok ülkesinden de geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu,

 Neslihan Atagül Amerika'nın 'Hola' dergisine ikinci kez kapak oldu

geçtiğimiz ay gittiği Miami’de Amerika’nın önemli dergilerinden ‘Hola’ için bir çekim gerçekleştirdi.

 Neslihan Atagül Amerika'nın 'Hola' dergisine ikinci kez kapak oldu

2. kez ‘Hola’ya kapak olan başarılı oyuncu hakkında ‘Latin Amerika’yı fetheden Türk yapımlarının baş kahramanı’ yorumu yapıldı.

 Neslihan Atagül Amerika'nın 'Hola' dergisine ikinci kez kapak oldu

Neslihan Atagül Doğulu ile Miami caddelerinde gerçekleşen çekimin röportajında güzel oyuncu

 

Neslihan Atagül Amerika'nın 'Hola' dergisine ikinci kez kapak oldu
8 yaşındayken nasıl oyuncu olmaya karar verip bu yolda nasıl ilerlediğinden gelecek planlarına kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

 

 

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