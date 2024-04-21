Ünlü çift Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören ayrıldı mı?

Kanal D'de ekrana gelen 'Dönence' dizisindeki arkadaşları aşka dönüşen Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören'den flaş gelişme...



Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören çifti, Instagram'da birbirini takipten çıktı. Bu durum ünlü çiftin ayrıldığı yönünde yorumlandı.

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