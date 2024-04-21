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Ünlü çift Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören ayrıldı mı?

Ünlü çift Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören ayrıldı mı? İşte detaylar...

Ünlü çift Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören ayrıldı mı?

Kanal D'de ekrana gelen 'Dönence' dizisindeki arkadaşları aşka dönüşen Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören'den flaş gelişme...

Ünlü çift Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören ayrıldı mı?
Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören çifti, Instagram'da birbirini takipten çıktı. Bu durum ünlü çiftin ayrıldığı yönünde yorumlandı.

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