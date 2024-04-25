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Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in çocukları İbrahim Ayel ameliyat masasına yatmıştı! Şefkatli bebeği hakkında bilgi verdi

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in çocukları İbrahim Ayel ameliyat masasına yatmıştı! Şefkatli bebeği hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in çocukları İbrahim Ayel ameliyat masasına yatmıştı! Şefkatli bebeği hakkında bilgi verdi

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğulları İbrahim Ayel, kalbindeki sorun nedeniyle ikinci kez ameliyat masasına yattı.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in çocukları İbrahim Ayel ameliyat masasına yatmıştı! Şefkatli bebeği hakkında bilgi verdi
Şefkatli, operasyon sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

 Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in çocukları İbrahim Ayel ameliyat masasına yatmıştı! Şefkatli bebeği hakkında bilgi verdi

Şefkatli dua istedi.

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