 Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in çocukları İbrahim Ayel ameliyat masasına yatmıştı! Şefkatli bebeği hakkında bilgi verdi

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğulları İbrahim Ayel, kalbindeki sorun nedeniyle ikinci kez ameliyat masasına yattı.



Şefkatli, operasyon sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Şefkatli dua istedi.

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