  Uzun süredir ABD'den olan Ayça Varlıer, Türkiye'ye dönüş sebebini açıkladı!

Üç yıldır yaşadığı Amerika'dan 1.5 ay önce Türkiye'ye dönen Ayça Varlıer, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Sevgilisi Serhan Aydemir ile döndüğünü belirten oyuncu, "Oyunculuk için eğitimler aldım. Güzel projelerde yer aldım. Hayallerimi ve ideallerimi gerçekleştirdim. Türkiye'ye dönme vakti gelmişti. Şu an buradayım. Ama gidip geleceğim. Temmuz ayında konser ve filmlerim olacak gideceğim ama geleceğim" dedi. Erkek arkadaşının 14 yıldır orada yaşadığını belirten Varlıer, "New York'a giderken zorluk çekmedim. Serhan hem başarılı iş insanı hem de ünlü DJ... Lise ve üniversiteyi orada okudum. Güzel çevrem var. Çok zorlanmadım" diye konuştu.

DÜNYAYA AÇILAN PAZARIMIZ VAR

Yeni projelerinden bahseden Varlıer, "8 Mayıs'ta konserim var. Yazın Güney tarafında sahnem olacak. İngilizce ve Türkçe repertuvarım var. Dizi ve film projelerini de değerlendiriyorum" açıklamasını yaptı. Varlıer, "Bir oyuncu için şarkıcılık ve başka bir ülkeye gidip unutulmak korkusu risk değil mi?" sorusuna, "Hayat risksiz çekmez. Konfor alanından çıkmak istedim. Oyunculuk ve müzikal kariyerim için sıfırdan başlayıp Amerika'da eğitim almak istedim. Oradan da teklifler halen geliyor. Bir şekilde köprü kurmak istiyorum" yanıtını verdi. Üç yıldır sektörün geliştiğini belirten oyuncu, "Amerika'daki menajerim, 'Türkiye dizi olarak dünyanın ikinci numarası' demişti. Amerikalılar da Türk dizilerini biliyor. Dünyaya açılan pazarımız var" dedi.

TEK RAKİBİM KENDİMİM

Vatandaşlık alamadığını söyleyen Varlıer, "Başvuramıyorum. Bir süre var onu doldurmam lazım ama Türkiye'de olmak istiyorum. Ailemi ve sevenlerimi özledim" diye konuştu. Oyuncu, "Müzik sektörü rekabet acımasız. Hazır mısınız?" sorusuna, "Her sektörde rekabet var. Rekabet başkalarıyla değil, tek rakibim kendimim. Kendimi geliştirmek için yurt dışına gittim. Herkes tek ve özel. Güzel sanatçılar var. Herkes kendine has. Kendimle ilgiliyim" yanıtını verdi.

GÜZEL DEVAM EDİYOR İLİŞKİMİZİ...

İmaj değiştiren oyuncu, "Saçla imaj yaptık. Haftanın beş günü spor yapıyorum. Kitesurf yapıyorum sürekli... O benim hobim. Amerika'da rüyamda görüyordum. Akyaka'ya gidip, yapacağım" dedi. Varlıer, "Serhan Aydemir ile evlilik var mı?" sorusuna, "Güzel devam ediyor ilişkimizi..." diye cevap verdi.

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