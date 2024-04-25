Snob Magazin'in özel haberine göre; Bir süredir ABD'de olan Sezgin Baran Korkmaz, ortaya çıktı.

Bir süredir Amerika'da olan iş insanı, İtalya'dan restoranda yemek yedi.

Çıkışta objektiflere takılan Korkmaz'ın değişimi dikkat çekti. Telefonla konuşan iş insanının imaj değiştirdiği görüldü.

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