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SnobMagazin.com

Sezgin Baran Korkmaz ortaya çıktı

Bir süredir Amerika'da olan ve sık sık gündeme gelen Sezgin Baran Korkmaz, ortaya çıktı. İşte detaylar...

Sezgin Baran Korkmaz ortaya çıktı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Bir süredir ABD'de olan Sezgin Baran Korkmaz, ortaya çıktı.

 Sezgin Baran Korkmaz ortaya çıktı

 Bir süredir Amerika'da olan iş insanı, İtalya'dan restoranda yemek yedi.

 Sezgin Baran Korkmaz ortaya çıktı

Çıkışta objektiflere takılan Korkmaz'ın değişimi dikkat çekti. Telefonla konuşan iş insanının imaj değiştirdiği görüldü. 

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