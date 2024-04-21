Zara diyet programını açıkladı!

Şarkıcı Zara, önceki akşam Kıbrıs Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı. Yaklaşık 2000 kişinin takip ettiği konserde Zara'nın hayranları salonu ağzına kadar doldurdu. Şık kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken şarkıcı, performansıyla tam not aldı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zara, bir çok soruya cevap verdi. Şarkıcı, "Kıbrıs'a her geldiğimde çok heyecanlanıyorum. Özellikle bu heyecanı bize yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum." dedi. Son zamanlarda verdiği kilolar ile gündemden düşmeyen şarkıcı, "Zara Diyeti" dediği kendi formülünü basın mensuplarıyla paylaştı. "Öncelikle akşam yemeğini kestim. Son yemeğimi saat 17.00 sıralarında sonlandırıyorum. Eğer arkadaşlarımla dışarı falan çıkacaksam da onların yemeklerinden biraz tırtıklıyorum. Bunun çok büyük etkisini gördüm. Gün içerisinde sıcak içecekler tercih ediyorum genelde bitki çayları tüketiyorum. Özellikle de hanımlara sesleniyorum. Stres başlı başına bir kortizon hormonu gibi bir şeydir. Onu sürekli stresli kalarak aktif tuttuğun zaman kilo almamak mümkün değil. Çok fazla seyahat ettiğim içinde sık sık vitaminlerimi alıyorum." şeklinde konuştu.



Muhabirlerin "Geçtiğimiz günlerde sahneye mayo ile çıkan Hadise'nin fotoları ve dansı çok konuşuldu. Siz sahneye mayoyla çıkarmıydınız?" sorusuna Zara, "Herkesin kendi tercihi, insan kendine neyi yakıştırıyorsa onu giyer. Onu kıyafetleri taşımak kolay değil. Ona göre bir vücudunun olması lazım. Kendine güveniyorsan, sahne şovun buna uygunsa alıcı ve satıcı bundan memnunsa sorun yok. Arz ve talep meselesi olan bir durum. Bende kilo verdim. Eğer bana sorarsanız. Ben öyle bir görüntü vermem. Bilerek ve isteyerek böyle sahne çıkmam. Bu benim kendi tercihim. Öyle bir görüntü ile kendimi izlemeyi hiç istemem. Dolayısıyla insanın ne hissettiğini ile alakalı ben denize girerken bile bu tür görüntü vermeyi tercih etmiyorum." cevabını verdi.



Uzun yıllardır siyah saçları ile ön plana çıkan Zara'ya basın mensuplarının "Sizi hep siyah saçlar ile görüyoruz. Hiç sarı veya farklı renklere boyamayı düşündünüz mü? sorusuna "Ben aslında saçlarımı mavi yapmayı çok isterim. Geçenlerde bunun için uğraştım. Ama saçlarım o kadar siyahki rengini açamadık. Önce açılması gerekiyormuş. Sonra maviye boyanıyor. Hiç belli olmaz her an yapabilirim. Mavi'yi çok seviyorum ve o rengi taşıyabileceğimi düşüyorum." dedi.

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