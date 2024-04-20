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Can Yaman'dan tepki çeken cevap!

Ünlü oyuncu Can Yaman, takipçisine verdiği cevapla sosyal medyada tepki çekti! İşte detaylar...

Can Yaman'dan tepki çeken cevap!

Bir süredir İtalya'da yaşayan ve oradaki projelerde yer alan Can Yaman'ın bir takipçisine verdiği cevap sosyal medyada tepki çekti.

 Can Yaman'dan tepki çeken cevap!

Oyuncu, "Sizin gibi hayranlarım anlamalı ki benim gibi uluslararası bir aktör diğerleri gibi düşük maaşlı diziler yapmaz" dedi.

 Can Yaman'dan tepki çeken cevap!

Yaman'ın bu mesajı sosyal medyada tepki çekti.

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