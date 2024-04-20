 Can Yaman'dan tepki çeken cevap!

Bir süredir İtalya'da yaşayan ve oradaki projelerde yer alan Can Yaman'ın bir takipçisine verdiği cevap sosyal medyada tepki çekti.

Oyuncu, "Sizin gibi hayranlarım anlamalı ki benim gibi uluslararası bir aktör diğerleri gibi düşük maaşlı diziler yapmaz" dedi.

Yaman'ın bu mesajı sosyal medyada tepki çekti.

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