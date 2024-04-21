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Türkiye Kültür Yolu Festivali Adana’da başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın üçüncüsünü düzenlediği festival bu yıl 16 şehirde sanatseverler ile buluşuyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali Adana’da başladı

Konserden söyleşilere, film gösterimlerinden sergilere değin geniş yelpazede programlar ile Kasım ayına kadar ayrı ayrı şehirlerde devam edecek.

Türkiye Kültür Yolu Festivali Adana’da başladı

Bu kapsamda geçtiğimiz gün, Adana Müzeler Kompleksi’nde, ses sanatçısı ve televizyon programcısı Züleyha Ortak moderatörlüğünde, psikolog & yazar Beyhan Budak izleyicilerle buluştu. İnsan psikolojisi, mutsuzluk, kabulleniş ve günlük yaşamımızda nelere dikkat etmemiz gerektiği başlıkları ile gerçekleşen söyleşiye Adanalılar büyük ilgi gösterdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali Adana’da başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivalinin bir sonraki durağı ise Şanlıurfa olacak.

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