 Mert Kılıç'tan hayranlarını sevindiren haber!

Başarılı oyuncu Mert Kılıç, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da görüntülendi.

Tek başına alışveriş merkezine gelen Kılıç, arkadaşlarıyla bir araya gelerek hem iş toplantısı yaptı, hem de kahve içti. Aslıhan Güner ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, "Aslı bildiğiniz gibi yeni bir projeye başladı. Bugün sete gittiği için bana eşlik edemedi. Aslıhan bir işe başladığında o işe o kadar odaklanır ki bunu en iyi ben bilirim. Sabah akşam yeni projesi 'Yalan'ı konuşarak fikir alışverişi yapıyoruz. Çok iyi hazırlanıyor projeye." dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.